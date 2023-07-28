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Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе

Общество 17:40   28.07.2023
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе Фото: Василий Голосный

В выходные в Харькове и области осадки и грозы ожидаются в субботу, также дожди возможны с понедельника по среду, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 29 июля, — облачно с прояснениями.
По области: Ночью дождь, днем небольшой дождь. Местами гроза. Температура ночью составит 12 — 17°, днем 22 — 27°.
В Харькове ночью ожидается дождь, днем — небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать 14 — 16°, днем — 24 — 26°.

В воскресенье, 30 июля, — в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. Ночная температура 13 — 18°, днем — 23 — 28°.

В понедельник, 31 июля, также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем дождь, местами грозы. Ночью термометры покажут 14 — 19°, днем — 24 — 29°.

Во вторник, 1 августа, — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 14 — 19°, днем — 25 — 30°.

В среду, 2 августа, — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью столбики термометров будут показывать 14 — 19°, днем — 26 — 31°.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 3-6 августа — без осадков. Ночью 19 — 25°, днем 30 — 35°, местами до 39°.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 17:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове и области осадки и грозы ожидаются в субботу, также дожди возможны с понедельника по среду, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".