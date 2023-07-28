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В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки

Общество 11:17   28.07.2023
Виктория Яковенко
В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки Фото: Wikimedia

В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка на Харьковщине обнаружили превышение нормы кишечной палочки.

«По результатам последних мониторинговых лабораторных исследований установлено, что в пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка пробы воды по содержанию лактозоположительных кишечных палочек не соответствовали гигиеническим нормам (не более 5 000 на литр)», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр и профилактики болезней».

Всего под наблюдением специалистов на территории Харьковщины – 13 мест отдыха.

«При повторных лабораторных исследованиях установлено, что вода в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове и на реке Берестовая в Краснограде не соответствует гигиеническим нормам по содержанию лактозоположительных кишечных палочек», – добавили специалисты.

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: В Харькове нашли еще один опасный пляж: в воде обнаружили сальмонеллу

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка на Харьковщине обнаружили превышение нормы кишечной палочки.".