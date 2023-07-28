В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки
В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка на Харьковщине обнаружили превышение нормы кишечной палочки.
«По результатам последних мониторинговых лабораторных исследований установлено, что в пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка пробы воды по содержанию лактозоположительных кишечных палочек не соответствовали гигиеническим нормам (не более 5 000 на литр)», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр и профилактики болезней».
Всего под наблюдением специалистов на территории Харьковщины – 13 мест отдыха.
«При повторных лабораторных исследованиях установлено, что вода в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове и на реке Берестовая в Краснограде не соответствует гигиеническим нормам по содержанию лактозоположительных кишечных палочек», – добавили специалисты.
С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка на Харьковщине обнаружили превышение нормы кишечной палочки.".