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В Харькове нашли еще один опасный пляж: в воде обнаружили сальмонеллу

Общество 11:16   18.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове нашли еще один опасный пляж: в воде обнаружили сальмонеллу

В Харькове обнаружили сальмонеллу в пределах зоны купания Петренковского водоема.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. По их данным, это свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в воде.

В общем под наблюдением специалистов на территории Харькова – 13 мест отдыха.

«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского водоема, Основянского озера в городе Харьков и на реке Берестовая в городе Красноград», — отметили специалисты.

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обнаружили сальмонеллу в пределах зоны купания Петренковского водоема.".