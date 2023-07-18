В Харькове нашли еще один опасный пляж: в воде обнаружили сальмонеллу
В Харькове обнаружили сальмонеллу в пределах зоны купания Петренковского водоема.
Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. По их данным, это свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в воде.
В общем под наблюдением специалистов на территории Харькова – 13 мест отдыха.
«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского водоема, Основянского озера в городе Харьков и на реке Берестовая в городе Красноград», — отметили специалисты.
С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обнаружили сальмонеллу в пределах зоны купания Петренковского водоема.".