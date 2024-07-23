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В реке на Харьковщине не рекомендуют купаться: в воде нашли сальмонеллу

Общество 12:20   23.07.2024
Виктория Яковенко
В реке на Харьковщине не рекомендуют купаться: в воде нашли сальмонеллу Фото: иллюстративное

В пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка Красноградского района обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний. По данным специалистов, это свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в воде.

«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах пляжей «Удянский», Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и в городе Красноград на реке Берестовая, где обнаружено сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек», – говорится в сообщении.

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: На Безлюдовке запретили купаться: проводят рейды

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 12:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка Красноградского района обнаружили сальмонеллу.".