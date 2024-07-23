В реке на Харьковщине не рекомендуют купаться: в воде нашли сальмонеллу
Фото: иллюстративное
В пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка Красноградского района обнаружили сальмонеллу.
Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний. По данным специалистов, это свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в воде.
«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах пляжей «Удянский», Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и в городе Красноград на реке Берестовая, где обнаружено сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек», – говорится в сообщении.
С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Берестовая, вода, купаться, пляж, река, сальмонелла, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка Красноградского района обнаружили сальмонеллу.".