В реке на Харьковщине не рекомендуют купаться: в воде нашли сальмонеллу

В пределах зоны купания в реке Берестовой в поселке Зачепиловка Красноградского района обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний. По данным специалистов, это свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в воде.

«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах пляжей «Удянский», Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и в городе Красноград на реке Берестовая, где обнаружено сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек», – говорится в сообщении.

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.