У річці на Харківщині не рекомендують купатися: у воді знайшли сальмонелу
Фото: ілюстративне
У межах зони купання в річці Берестова в селищі Зачепилівка Красноградського району виявили сальмонелу.
Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, це свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді.
«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм у місті Харків в межах пляжів «Удянський», Олексіївський лугопарк, Журавлівський гідропарк, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера та у місті Красноград на річці Берестова, де виявлений понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок», – йдеться у повідомленні.
З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Берестовая, вода, купаться, пляж, река, сальмонелла, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах зони купання в річці Берестова в селищі Зачепилівка Красноградського району виявили сальмонелу.".