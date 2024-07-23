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У річці на Харківщині не рекомендують купатися: у воді знайшли сальмонелу

Суспільство 12:20   23.07.2024
Вікторія Яковенко
У річці на Харківщині не рекомендують купатися: у воді знайшли сальмонелу Фото: ілюстративне

У межах зони купання в річці Берестова в селищі Зачепилівка Красноградського району виявили сальмонелу.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, це свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді.

«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм у  місті Харків в межах пляжів «Удянський», Олексіївський лугопарк, Журавлівський гідропарк, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера та у місті Красноград на річці Берестова, де виявлений понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок», – йдеться у повідомленні.

З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах зони купання в річці Берестова в селищі Зачепилівка Красноградського району виявили сальмонелу.".