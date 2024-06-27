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На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди

Суспільство 09:33   27.06.2024
Оксана Горун
На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди

Керівництво Безлюдівської громади повідомило, що популярні у харків’ян пляжі закриті, купатися на них заборонено.

“Забороняється використання водних об’єктів Безлюдівської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області впродовж літнього періоду 2024 року для купання, масового відпочинку населення на водних об’єктах у зв’язку із можливою наявністю вибухонебезпечних предметів”, – йдеться в документі, що опублікований на сайті громади.

Оголошення з цим текстом розклеїли в зонах відпочинку на місцевих пляжах.

Купатися на Безлюдівці заборонено

Щоб привернути увагу відпочивальників до рішень місцевої та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, на пляжах провели рейди за участю поліції.

“26 червня співробітниками селищної ради та офіцерами громади організована масово – роз’яснювальна робота з населенням громади щодо виконання протокольних рішень комісій”, – повідомили на сайті громади.

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Там зазначили, що в місцях відпочинку розміщують заборонні знаки.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Безлюдівської громади повідомило, що популярні у харків’ян пляжі закриті, купатися на них заборонено".