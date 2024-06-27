На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди
Керівництво Безлюдівської громади повідомило, що популярні у харків’ян пляжі закриті, купатися на них заборонено.
“Забороняється використання водних об’єктів Безлюдівської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області впродовж літнього періоду 2024 року для купання, масового відпочинку населення на водних об’єктах у зв’язку із можливою наявністю вибухонебезпечних предметів”, – йдеться в документі, що опублікований на сайті громади.
Оголошення з цим текстом розклеїли в зонах відпочинку на місцевих пляжах.
Щоб привернути увагу відпочивальників до рішень місцевої та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, на пляжах провели рейди за участю поліції.
“26 червня співробітниками селищної ради та офіцерами громади організована масово – роз’яснювальна робота з населенням громади щодо виконання протокольних рішень комісій”, – повідомили на сайті громади.
Читайте також: Купатися в Харкові заборонено
Там зазначили, що в місцях відпочинку розміщують заборонні знаки.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безлюдовка, запрет, купаться, новини Харкова, пляж;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Безлюдівської громади повідомило, що популярні у харків’ян пляжі закриті, купатися на них заборонено".