На Безлюдівці заборонили купатися: проводять рейди

Керівництво Безлюдівської громади повідомило, що популярні у харків’ян пляжі закриті, купатися на них заборонено.

“Забороняється використання водних об’єктів Безлюдівської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області впродовж літнього періоду 2024 року для купання, масового відпочинку населення на водних об’єктах у зв’язку із можливою наявністю вибухонебезпечних предметів”, – йдеться в документі, що опублікований на сайті громади.

Оголошення з цим текстом розклеїли в зонах відпочинку на місцевих пляжах.

Щоб привернути увагу відпочивальників до рішень місцевої та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, на пляжах провели рейди за участю поліції.

“26 червня співробітниками селищної ради та офіцерами громади організована масово – роз’яснювальна робота з населенням громади щодо виконання протокольних рішень комісій”, – повідомили на сайті громади.

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Там зазначили, що в місцях відпочинку розміщують заборонні знаки.