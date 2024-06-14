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Купатися в Харкові заборонено – мерія

Суспільство 10:48   14.06.2024
Оксана Горун
Купатися в Харкові заборонено – мерія

У Харківській міськраді повідомили, що в Харкові діє заборона на купання на водних об’єктах.

“З метою недопущення нещасних випадків на прибережних ділянках Олексіївського лугопарку, Основ’янського та Петренківського водоймищ, Удянського та Журавлівського гідропарків будуть встановлені відповідні інформаційні щити з написами “Купатися заборонено!” – попередила пресслужба міськради.

Рішення заборонити купатися в Харкові напередодні ухвалила Міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Заборона на купання на міських пляжах діє з попереднього засідання КТЕБ, яке відбулося 6 червня”, – зазначили в мерії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 10:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили, що в Харкові діє заборона на купання на водних об’єктах".