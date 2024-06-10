У Харкові потонула 8-річна дитина

Трагедія сталася 10 червня на Петренківському водосховищі у Немишлянському районі Харкова. Потонув хлопчик 2015 року народження.

Водолази-рятувальники виявили тіло дитини на відстані близько 30 метрів від берега, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники закликають батьків не відпускати дітей одних до води та навчати їх правил безпечної поведінки.

Нагадаємо, цього літа мешканцям Харківщини не рекомендують відпочивати біля води. Таке рішення ухвалила 24 травня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина, як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, удари військових РФ по цивільній інфраструктурі, зокрема по базах відпочинку.