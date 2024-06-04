На пляжах у Безлюдівці під Харковом провели рейди (фото)

3 червня рятувальники провели інформаційні заходи на пляжах у селищі Безлюдівка Харківського району Харківської області.

Надзвичайники розповідали відпочивальникам, що купатися можна лише у спеціально обладнаних місцях, де є рятувальні пости, а заходити у воду потрібно поступово та обережно, щоб тіло звикло, пише Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Батьків, які були на пляжах із дітьми, закликали не залишати малечу без нагляду ні на хвилину. Для юних відпочивальників провели інструктаж щодо правил безпеки на воді та алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.



Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, цього літа мешканцям Харківщини не рекомендують відпочивати біля води. Таке рішення ухвалила 24 травня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина, як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, удари військових РФ по цивільній інфраструктурі, зокрема по базах відпочинку.