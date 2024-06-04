На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)

3 июня спасатели провели информационные мероприятия на пляжах в поселке Безлюдовка Харьковского района Харьковской области.

Чрезвычайники рассказывали отдыхающим, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где есть спасательные посты, а заходить в воду нужно постепенно и осторожно, чтобы тело привыкло, пишет Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Родителей, которые были на пляжах с детьми, призывали не оставлять малышей без присмотра ни на минуту. Для юных отдыхающих провели инструктаж по правилам безопасности на воде и алгоритму действий при обнаружении взрывоопасных предметов.



Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды. Такое решение приняла 24 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причина, как пояснил начальных ХОВА Олег Синегубов, удары военных РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по базам отдыха.