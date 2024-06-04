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На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)

Общество 22:16   04.06.2024
Елена Нагорная
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото) Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

3 июня спасатели провели информационные мероприятия на пляжах в поселке Безлюдовка Харьковского района Харьковской области.

Чрезвычайники рассказывали отдыхающим, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где есть спасательные посты, а заходить в воду нужно постепенно и осторожно, чтобы тело привыкло, пишет Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Родителей, которые были на пляжах с детьми, призывали не оставлять малышей без присмотра ни на минуту. Для юных отдыхающих провели инструктаж по правилам безопасности на воде и алгоритму действий при обнаружении взрывоопасных предметов.


Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды. Такое решение приняла 24 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причина, как пояснил начальных ХОВА Олег Синегубов, удары военных РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по базам отдыха.

Читайте также: Удар по базе “Занки”: жителей Харьковщины призвали пока не отдыхать у водоемов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июня спасатели провели информационные мероприятия на пляжах в поселке Безлюдовка Харьковского района Харьковской области.".