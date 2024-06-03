Удар по базе «Занки»: жителей Харьковщины призвали пока не отдыхать у водоемов
Быть максимально осторожными в эти дни призвал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он советует отложить поездки к водоемам — даже к условно «тихим» местам отдыха.
Болвинов сообщил, что в ночь на 3 июня россияне ударили ракетами С-300 по базе отдыха «Занки» вблизи села Дачное Чугуевского района.
Как сообщалось, там погиб 45-летний переселенец из Донецкой области и пострадали сотрудники базы — 42-летний мужчина и 35-летняя женщина.
«45-летний Алексей приехал сюда из Донецкой области, спасаясь от обстрелов. Но сегодня ночью мужчина погиб во время ракетной атаки. На базе отдыха также находились владельцы, которые приняли у себя переселенца. Мужчина и женщина в больнице, у них сотрясение мозга. Повреждены дома на территории зоны отдыха, один гражданский автомобиль. И снова — ни одного военного объекта или военных поблизости», — подчеркнул главный следователь Харьковщины.
Фото: Facebook Сергея Болвинова
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Напомним, утром 19 мая российские военные нанесли удары ракетами «Искандер-М» по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности. 16 человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер, приехавшие на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка. Позже в водоеме нашли тело шестого погибшего, который считался пропавшим без вести.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: база отдыха, Болвинов, водоемы, дачное, занки, купальный сезон, полиция, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Быть максимально осторожными в эти дни призвал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он советует отложить поездки к водоемам — даже к условно «тихим» местам отдыха".