Харьковские синоптики сообщили хорошие новости для рыбаков

Водоемы в Харьковской области начнут замерзать уже 24 декабря, проинформировал Региональный центр по гидрометеорологии.

23 декабря синоптики опубликовали предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

«В результате затока холодного воздуха с севера 24 декабря в Харьковской области ожидается снижение температур воздуха, что приведет к возобновлению процессов ледообразования на водных объектах суббассейна Северского Донца. С 24 декабря на реках и водохранилищах Харьковской области будет наблюдаться появление и дальнейшее усиление ледовых явлений», — сказано в опубликованном тексте.

Отметим, что безопасным лед станет еще нескоро. Однако тенденция на ближайшие дни дает надежду любителям зимней рыбалки: в прогнозе погоды вплоть до 28 декабря нет температур выше нуля. По ночам будет стойкий мороз — до минус 12 градусов, днем — не больше одного градуса ниже нуля.