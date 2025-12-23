Харьковские синоптики сообщили хорошие новости для рыбаков
Водоемы в Харьковской области начнут замерзать уже 24 декабря, проинформировал Региональный центр по гидрометеорологии.
23 декабря синоптики опубликовали предупреждение об опасных гидрологических явлениях.
«В результате затока холодного воздуха с севера 24 декабря в Харьковской области ожидается снижение температур воздуха, что приведет к возобновлению процессов ледообразования на водных объектах суббассейна Северского Донца. С 24 декабря на реках и водохранилищах Харьковской области будет наблюдаться появление и дальнейшее усиление ледовых явлений», — сказано в опубликованном тексте.
Отметим, что безопасным лед станет еще нескоро. Однако тенденция на ближайшие дни дает надежду любителям зимней рыбалки: в прогнозе погоды вплоть до 28 декабря нет температур выше нуля. По ночам будет стойкий мороз — до минус 12 градусов, днем — не больше одного градуса ниже нуля.
