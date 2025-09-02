Купальный сезон в Харькове завершен: скольких отдыхающих спасли
Купальный сезон, который длился в Харькове с 1 июня по 31 августа, завершился. За это время городская водно-спасательная служба спасла 116 человек, в том числе 46 детей.
Медицинскую помощь на месте оказали 139 отдыхающим, в 16 случаях вызвали «скорую». Три человека погибли, один из случаев произошел за пределами зоны обслуживания постов. Всего с начала года на водоемах погибли восемь отдыхающих, сообщает пресс-служба горсовета.
Начальник КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» Ангелина Никифорова отметила, что озвученные цифры свидетельствуют о значительной нагрузке на муниципальных спасателей.
«Однако статистика имеет и тревожные сигналы: даже при постоянном дежурстве и готовности к оперативному реагированию трагических случаев избежать не удалось. Это еще раз подчеркивает важность соблюдения правил безопасного поведения на воде. Призываю всех жителей и гостей Харькова быть ответственными, осторожными и не оставлять детей без присмотра у водоемов», — подчеркнула она.
Напомним, 30 апреля исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, купание и отдых на пляжах Харькова и области официально запрещены.
Читайте также: Водителя гидроскутера, наехавшую на женщину на озере под Харьковом, осудят
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоемы, купальный сезон, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Купальный сезон в Харькове завершен: скольких отдыхающих спасли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купальный сезон, который длился в Харькове с 1 июня по 31 августа, завершился. За это время городская водно-спасательная служба спасла 116 человек, в том числе 46 детей.".