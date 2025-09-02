Купальный сезон в Харькове завершен: скольких отдыхающих спасли

Купальный сезон, который длился в Харькове с 1 июня по 31 августа, завершился. За это время городская водно-спасательная служба спасла 116 человек, в том числе 46 детей.

Медицинскую помощь на месте оказали 139 отдыхающим, в 16 случаях вызвали «скорую». Три человека погибли, один из случаев произошел за пределами зоны обслуживания постов. Всего с начала года на водоемах погибли восемь отдыхающих, сообщает пресс-служба горсовета.

Начальник КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» Ангелина Никифорова отметила, что озвученные цифры свидетельствуют о значительной нагрузке на муниципальных спасателей.

«Однако статистика имеет и тревожные сигналы: даже при постоянном дежурстве и готовности к оперативному реагированию трагических случаев избежать не удалось. Это еще раз подчеркивает важность соблюдения правил безопасного поведения на воде. Призываю всех жителей и гостей Харькова быть ответственными, осторожными и не оставлять детей без присмотра у водоемов», — подчеркнула она.

Напомним, 30 апреля исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, купание и отдых на пляжах Харькова и области официально запрещены.