Запретить купаться этим летом в водоемах рекомендуют по всей Харьковщине
Фото: Mykola Lelyuk
Продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето рекомендуют местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Такое решение приняла Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, информирует ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В ходе заседания акцентировали, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной боевыми действиями на территории области, купание и отдых на пляжах сейчас крайне опасны.
Властям на местах рекомендуют установить на водоемах таблички, информирующие о запрете купания.
Напомним, 30 апреля исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоемы, купальный сезон, новости Харькова, пляж;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продлить запрет на купание в водоемах Харьковщины на все лето рекомендуют местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.".