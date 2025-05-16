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Запретить купаться этим летом в водоемах рекомендуют по всей Харьковщине

Общество 17:52   16.05.2025
Елена Нагорная
Запретить купаться этим летом в водоемах рекомендуют по всей Харьковщине Фото: Mykola Lelyuk

Продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето рекомендуют местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Такое решение приняла Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, информирует ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В ходе заседания акцентировали, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной боевыми действиями на территории области, купание и отдых на пляжах сейчас крайне опасны.

Властям на местах рекомендуют установить на водоемах таблички, информирующие о запрете купания.

Напомним, 30 апреля исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 17:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продлить запрет на купание в водоемах Харьковщины на все лето рекомендуют местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.".