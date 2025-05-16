Запретить купаться этим летом в водоемах рекомендуют по всей Харьковщине

Продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето рекомендуют местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Такое решение приняла Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, информирует ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В ходе заседания акцентировали, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной боевыми действиями на территории области, купание и отдых на пляжах сейчас крайне опасны.

Властям на местах рекомендуют установить на водоемах таблички, информирующие о запрете купания.

Напомним, 30 апреля исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.

Читайте также: Откроются ли этим летом детские оздоровительные лагеря в Харькове и области