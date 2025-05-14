Откроются ли этим летом детские оздоровительные лагеря в Харькове и области

Этим летом в Харькове и области не будут открывать детские оздоровительные лагеря. Такое решение приняли из-за близости зон возможных и активных боевых действий и угрозы российских авиаударов.

Об этом информирует ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области со ссылкой на предварительную информацию органов власти, местного самоуправления и руководителей детских учреждений.

При этом в ведомстве призывают не лишать детей отдыха и оздоровления в других областях Украины или за рубежом. Ведь стресс, пребывание в укрытиях, вынужденный переезд у части детей оставили психологические и физические травмы.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что перед поездкой в лагерь нужно позаботиться о получении медицинской справки; провести с ребенком беседу относительно соблюдения режима дня и выполнения требований воспитателей и медперсонала; запретить самовольно выходить за территорию заведения и купаться в водоемах или бассейне; при возникновении проблем со здоровьем сообщать воспитателям и медперсоналу.

Собирая ребенка в лагерь, необходимо обеспечить его средствами личной гигиены, теплой одеждой, легкой закрытой одеждой для вечерних прогулок, путешествий, походов в лес, удобной обувью (желательно несколько пар) и головным убором. Лекарства и продукты давать с собой ребенку не рекомендуют.