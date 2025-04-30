Купальный сезон в Харькове планируют: на каких водоемах будут спасатели
Спасательные посты будут работать на пяти водоемах Харькова в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, такое решение приняли сегодня на заседании исполнительного комитета с целью недопущения несчастных случаев.
КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» организует работу постов на территориях Журавлевского и Удянского гидропарков, Алексеевского лугопарка, а также возле Основянского и Петренковского водоемов.
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Напомним, в Харькове пять дней подряд — с 20 по 24 апреля — жара била температурные рекорды дня. На фоне такой погоды в городе спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах и у источника в Саржином яру.
Также напомним, в 2024 году городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила купаться в водоемах Харькова с целью недопущения несчастных случаев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоемы, купальный сезон, новости Харькова, посты, Харьковский горсвет;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасательные посты будут работать на водоемах Харькова в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.".