Купальный сезон в Харькове планируют: на каких водоемах будут спасатели

Спасательные посты будут работать на пяти водоемах Харькова в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, такое решение приняли сегодня на заседании исполнительного комитета с целью недопущения несчастных случаев.

КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» организует работу постов на территориях Журавлевского и Удянского гидропарков, Алексеевского лугопарка, а также возле Основянского и Петренковского водоемов.

Напомним, в Харькове пять дней подряд — с 20 по 24 апреля — жара била температурные рекорды дня. На фоне такой погоды в городе спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах и у источника в Саржином яру.

Также напомним, в 2024 году городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила купаться в водоемах Харькова с целью недопущения несчастных случаев.