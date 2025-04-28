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Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области

Общество 13:48   28.04.2025
Виктория Яковенко
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на май-2025.

По данным синоптиков, средняя температура составит +17,9 градуса. При этом норма – 15,9 градуса тепла.

А вот количество осадков в мае будет четко соответствовать норме – 56 мм в среднем за месяц.

Напомним, жара в апреле в Харькове бьет температурные рекорды в течение всей прошлой недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. Не исключением стал четверг, 24 апреля, когда столбики термометров достигли отметки более 27 градусов тепла. Раньше максимумом в этот день были +24,3 градуса. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на май-2025.".