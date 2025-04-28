Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на май-2025.
По данным синоптиков, средняя температура составит +17,9 градуса. При этом норма – 15,9 градуса тепла.
А вот количество осадков в мае будет четко соответствовать норме – 56 мм в среднем за месяц.
Напомним, жара в апреле в Харькове бьет температурные рекорды в течение всей прошлой недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. Не исключением стал четверг, 24 апреля, когда столбики термометров достигли отметки более 27 градусов тепла. Раньше максимумом в этот день были +24,3 градуса. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.
Читайте также: Что натворил ураган в Харькове, показали коммунальщики (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: май, новости Харькова, погода, прогноз, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на май-2025.".