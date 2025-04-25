Пять дней тепло бьет рекорд в Харькове. Горожане в купальниках и загорают 📷

В Харькове пятый день фиксируют температурные рекорды, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, 24 апреля столбики термометров поднялись до отметки +27,3 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1989 году и составлял +24,3°С», — отметили синоптики.

Поэтому харьковчане уже открыли «пляжный сезон». В частности, в одном из парков Харькова некоторые горожане купались в фонтане.

Кто-то решил позагорать на солнце.

Некоторые просто отдыхали в тени у воды.

Однако уже в пятницу, 25 апреля, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине. В ближайший час в Харькове ожидают грозу, а по области местами будет шквал, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый.