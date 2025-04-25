Пять дней тепло бьет рекорд в Харькове. Горожане в купальниках и загорают 📷
В Харькове пятый день фиксируют температурные рекорды, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
В частности, 24 апреля столбики термометров поднялись до отметки +27,3 градуса.
«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1989 году и составлял +24,3°С», — отметили синоптики.
Поэтому харьковчане уже открыли «пляжный сезон». В частности, в одном из парков Харькова некоторые горожане купались в фонтане.
Кто-то решил позагорать на солнце.
Некоторые просто отдыхали в тени у воды.
Однако уже в пятницу, 25 апреля, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине. В ближайший час в Харькове ожидают грозу, а по области местами будет шквал, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 14:18;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове пятый день фиксируют температурные рекорды, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".