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Пять дней тепло бьет рекорд в Харькове. Горожане в купальниках и загорают 📷

Общество 14:18   25.04.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Пять дней тепло бьет рекорд в Харькове. Горожане в купальниках и загорают 📷

В Харькове пятый день фиксируют температурные рекорды, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, 24 апреля столбики термометров поднялись до отметки +27,3 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1989 году и составлял +24,3°С», — отметили синоптики.

Поэтому харьковчане уже открыли «пляжный сезон». В частности, в одном из парков Харькова некоторые горожане купались в фонтане.

тепло в Харькове

тепло в Харькове

Кто-то решил позагорать на солнце.

тепло в Харькове

Некоторые просто отдыхали в тени у воды.

тепло в Харькове

тепло в Харькове

Однако уже в пятницу, 25 апреля, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине. В ближайший час в Харькове ожидают грозу, а по области местами будет шквал, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 14:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове пятый день фиксируют температурные рекорды, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".