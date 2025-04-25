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«Готовиться нужно и к жаре» — Терехов о погоде в Харькове

Общество 13:15   25.04.2025
Виктория Яковенко
«Готовиться нужно и к жаре» — Терехов о погоде в Харькове

Тепло в апреле, которое бьет температурные рекорды, прокомментировал и городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Температурный рекорд, который был в апреле – это 27,6 градуса. Это такая теплая температура. Мы не знаем, какой прогноз погоды будет, но готовиться нужно и к жаре, потому что это определенный расход энергетики. Мы прекрасно понимаем, когда люди включают кондиционеры и это определенное напряжение. И это тоже вызов», – отметил мэр в эфире нацмарафона.

тепло в Харькове

Он также рассказал, что в городе уже начали готовиться и к морозам.

«Мы уже начали готовиться к новому отопительному сезону. Это тоже система энергоснабжения, теплоснабжения, дифференцированная система, система водоснабжения. Работаем для того, чтобы предоставлять все коммунальные услуги харьковчанам», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тепло в апреле, которое бьет температурные рекорды, прокомментировал и городской голова Харькова Игорь Терехов.".