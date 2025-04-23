В Харькове снова было рекордно тепло: когда ждать похолодания
Фото: Василий Голосный
22 апреля в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.
По данным Регионального центра гидрометеорологии, во вторник столбики термометров поднялись до отметки 26,5°С.
«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1964 году и составлял +24,6°С», — отметили синоптики.
Отметим, что, согласно прогнозу гидрометцентра, уже с 27 апреля температура в регионе начнет спадать. В частности, в воскресенье днем ожидают 9 – 14 градусов, ночью даже возможны заморозки на поверхности почвы – от 0 до 2 градусов.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.".