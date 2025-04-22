Погода в Харькове продолжает бить рекорды: сколько градусов было в понедельник

В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд.

В частности, в понедельник, 21 апреля, максимальная температура воздуха составила +24,4 градуса. Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1975 году и составил +23,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, температурный рекорд фиксировали в Харькове 20 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до +25,3 градуса. Рекордно тепло было и 18 числа.