Погода в Харькове продолжает бить рекорды: сколько градусов было в понедельник
Фото: Василий Голосный
В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд.
В частности, в понедельник, 21 апреля, максимальная температура воздуха составила +24,4 градуса. Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1975 году и составил +23,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, температурный рекорд фиксировали в Харькове 20 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до +25,3 градуса. Рекордно тепло было и 18 числа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, рекорд, тепло;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд.".