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Погода в Харькове продолжает бить рекорды: сколько градусов было в понедельник

Общество 14:24   22.04.2025
Виктория Яковенко
Погода в Харькове продолжает бить рекорды: сколько градусов было в понедельник Фото: Василий Голосный

В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд.

В частности, в понедельник, 21 апреля, максимальная температура воздуха составила +24,4 градуса. Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1975 году и составил +23,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, температурный рекорд фиксировали в Харькове 20 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до +25,3 градуса. Рекордно тепло было и 18 числа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд.".