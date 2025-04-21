+25,3 градуса: в воскресенье погода в Харькове побила рекорд 1950 года
В Харькове вчера, 20 апреля, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +25,3 градуса.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1950 году и составил +24,6 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы – в течение дня ожидается +20+26 градусов.
«В ближайшие дни в Украине будет тепло. Предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и понижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов. В воскресенье, 27 апреля, атмосферные фронты выталкивают из Украины антициклон, поэтому будет повсюду сухо, даже солнечно, но прохладно», — отметили Диденко.
Напомним, температурный рекорд фиксировали в Харькове также 18 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до 24,9 градуса тепла. Это самый высокий показатель для этой даты за время метеонаблюдений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, рекорд, тепло;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 20 апреля, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +25,3 градуса.".