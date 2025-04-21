+25,3 градуса: в воскресенье погода в Харькове побила рекорд 1950 года

В Харькове вчера, 20 апреля, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +25,3 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1950 году и составил +24,6 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы – в течение дня ожидается +20+26 градусов.

«В ближайшие дни в Украине будет тепло. Предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и понижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов. В воскресенье, 27 апреля, атмосферные фронты выталкивают из Украины антициклон, поэтому будет повсюду сухо, даже солнечно, но прохладно», — отметили Диденко.

Напомним, температурный рекорд фиксировали в Харькове также 18 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до 24,9 градуса тепла. Это самый высокий показатель для этой даты за время метеонаблюдений.