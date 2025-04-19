Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля
Фото: Василий Голосный
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 18 апреля.
Накануне, как сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии, столбики термометров поднялись до 24,9 градуса тепла. Это самый высокий показатель для этой даты за время метеонаблюдений.
Предыдущий максимум температуры 18 апреля был зафиксирован в 2016 году — 24,1 градуса.
Напомним, что в марте в Харькове зафиксировали шесть температурных рекордов.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 09:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 18 апреля.".