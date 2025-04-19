Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 18 апреля.

Накануне, как сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии, столбики термометров поднялись до 24,9 градуса тепла. Это самый высокий показатель для этой даты за время метеонаблюдений.

Предыдущий максимум температуры 18 апреля был зафиксирован в 2016 году — 24,1 градуса.

Напомним, что в марте в Харькове зафиксировали шесть температурных рекордов.

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