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Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля

Погода 09:51   19.04.2025
Елена Нагорная
Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля Фото: Василий Голосный

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 18 апреля.

Накануне, как сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии, столбики термометров поднялись до 24,9 градуса тепла. Это самый высокий показатель для этой даты за время метеонаблюдений.

Предыдущий максимум температуры 18 апреля был зафиксирован в 2016 году — 24,1 градуса.

Напомним, что в марте в Харькове зафиксировали шесть температурных рекордов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 09:51;

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