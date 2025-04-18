Смотреть на ночное небо призывают харьковчан в ближайшие дни

В ближайшие дни синоптики прогнозируют безоблачную погоду, что вместе со все еще длинными ночами создает хорошие условия для астрономических наблюдений.

«Если будет возможность, наблюдайте и изучайте небо, — советует в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов. — Оно может не только пугать, но и подарить много приятных впечатлений».

Он подчеркнул, что наблюдениям не будет мешать ярким светом Луна, которая во второй половине апреля восходит над горизонтом во второй половине ночи. На вечернем небе она появится в последние дни месяца.

После захода Солнца, пишет Кажанов, на западе небосвода можно наблюдать яркие созвездия зимнего неба, в том числе Плеяды в Тельце и туманность Ориона, а также планету Юпитер.

На востоке с часу ночи сияет в небе «летний треугольник», образованный тремя яркими звездами. Это Вега в Лире, Денеб в Лебеде и Альтаир в Орле. Большая Медведица будет прямо над головой.

«22 апреля — максимум звездопада Лириды, поэтому в ближайшие ночи небо будут украшать яркие вспышки. В ночь максимума обычно на ночном небе наблюдается до 15-20 метеоров в час. Лириды известны благодаря высокой скорости метеоров, которая может достигать 49 км/сек, и ярким ионизационным трекам, которые они часто оставляют за собой», — рассказал Кажанов.