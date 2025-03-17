Последний раз настолько тепло было 36 лет назад: в Харькове очередной рекорд
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в городе вновь зафиксировали температурный рекорд.
16 марта температура воздуха в городе была +13,6°С. И такие показатели вновь стали рекордными для Харькова. Предыдущий максимум зафиксировали 36 лет назад – в 1989 году столбики термометра поднялись до +11,0°С.
Согласно данным синоптиков, таким образом в городе фиксируют температурный рекорд уже пятый день подряд.
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С. Также температурный рекорд установили 13 числа. Уже 14 марта Харьков вновь порадовал теплой погодой – столбики термометра показали +19,3 градуса. На следующий день в городе зафиксировали очередную рекордную температуру для 15 марта – температура воздуха прогрелась до +17,3°С.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: погода, рекордътемпературный рекорд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в городе зафиксировали очередной температурный рекорд. ".