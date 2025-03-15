Температура в Харькове третий день подряд бьет рекорды

В Харькове снова зафиксировали температурный рекорд. В пятницу, 14 марта, столбики термометра прогрелись до +19,3 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2002 году и составлял +16,6°С», — рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С. Также температурный рекорд установили 13 числа. Однако уже на следующей неделе Украину «посетит» похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее данным, холодать начнет в понедельник, 17 марта.