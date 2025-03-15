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Температура в Харкові третій день поспіль б’є рекорди

Суспільство 10:03   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Температура в Харкові третій день поспіль б’є рекорди

У Харкові знову зафіксували температурний рекорд. У п’ятницю, 14 березня, стовпчики термометра прогрілися до +19,3 градуса.

«Попередній максимум температури було зафіксовано у 2002 році і він становив +16,6°С», – розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С. Також температурний рекорд встановили 13 числа. Однак вже наступного тижня в Україну «завітає» похолодання, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, холодати почне в понеділок, 17-го березня.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 10:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знову зафіксували температурний рекорд. У п’ятницю, 14 березня, стовпчики термометра прогрілися до +19,3 градуса.".