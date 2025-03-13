Весняне потепління: новий температурний рекорд зафіксували в Харкові

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що новий рекорд у Харкові встановили 12 березня.

Напередодні, 12 березня, у місті зафіксували максимальну температуру цього дня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав 17,5°С.

Раніше ж температурний максимум зафіксували цього дня у 2008 році. Тоді у Харкові було дещо прохолодніше – градусники показували +13,9°С.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. До цього у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували, що середньомісячна температура березня буде в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.