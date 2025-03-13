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Весняне потепління: новий температурний рекорд зафіксували в Харкові

Погода 10:35   13.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Весняне потепління: новий температурний рекорд зафіксували в Харкові

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що новий рекорд у Харкові встановили 12 березня. 

Напередодні, 12 березня, у місті зафіксували максимальну температуру цього дня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав 17,5°С.

Раніше ж температурний максимум зафіксували цього дня у 2008 році. Тоді у Харкові було дещо прохолодніше – градусники показували +13,9°С.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. До цього у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували, що середньомісячна температура березня буде в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.

Читайте також: Чи прийшла метеорологічна весна в Харків раніше – дані Гідрометцентру

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що новий рекорд у Харкові встановили 12 березня. ".