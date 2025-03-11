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Чи прийшла метеорологічна весна в Харків раніше – дані Гідрометцентру

Погода 18:41   11.03.2025
Олена Нагорна
Чи прийшла метеорологічна весна в Харків раніше – дані Гідрометцентру Фото: Василь Голосний

Метеорологічна весна на переважній більшості території Харківщини настала у терміни, близькі до середніх багаторічних, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Винятком стала лише північ області, де метеорологічна весна прийшла на 7-11 днів раніше за багаторічні значення.

За даними синоптиків, стійкий перехід середньодобових температур через 0° відбувся 3 березня, а через +5° – майже на три тижні раніше від середніх багаторічних значень – 5-6 березня.

«Агрометеорологічні умови для закінчення перезимівлі озимих культур в Харківській області були задовільними. Підвищений температурний режим (17 – 20° тепла), який відмічався з другої половини першої декади березня, сприяв накопиченню активного тепла і 10 березня відбулося відновлення активних ростових процесів у рослин озимої пшениці», — повідомили в центрі.

На більшій частині території області ґрунт на кінець декади повністю відтанув, за винятком окремих північних, північно-східних та південно-східних районів, де глибина промерзання становила 34-57 сантиметрів. Там цей процес ще не завершений.

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Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. До цього у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували, що середньомісячна температура березня буде в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метеорологічна весна на переважній більшості території Харківщини настала у терміни, близькі до середніх багаторічних, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".