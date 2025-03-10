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Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов

Суспільство 12:42   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через теплу погоду деякі містяни турбуються про опалення. Він пояснив, що обласний центр перейшов на дискретний режим роботи котелень.

«Це потепління — тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень — простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що такий підхід не дає квартирам охолонути та водночас дозволяє економити ресурси. Зокрема, станом на сьогодні вдалося зменшити витрати газу на 20%.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до  +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році і він становив +17,1 градуса. До цього у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували, що середня місячна температура в березні буде в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через теплу погоду деякі містяни турбуються про опалення. Він пояснив, що обласний центр перейшов на дискретний режим роботи котелень.".