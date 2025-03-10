Отключат ли в Харькове отопление раньше из-за теплой погоды, ответил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за теплой погоды некоторые горожане беспокоятся об отоплении. Он объяснил, что областной центр перешел на дискретный режим работы котельных.
«Это потепление – временное. По прогнозам, на следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления сейчас нецелесообразно. Однако мы уже перешли на дискретный режим работы котельных — простыми словами, это означает, что днем, когда на улице теплее, мы прикручиваем подачу тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляем», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Он отметил, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы. В частности, по состоянию на сегодняшний день удалось уменьшить расход газа на 20%.
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году и составил +17,1 градуса. До этого в Региональном центре гидрометеорологии прогнозировали, что средняя месячная температура в марте будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, котельная, новости Харькова, опалення, отопление, тепло;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отключат ли в Харькове отопление раньше из-за теплой погоды, ответил Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов отметил, что из-за теплой погоды некоторые горожане беспокоятся об отоплении. Он объяснил, что областной центр перешел на дискретный режим работы котельных.".