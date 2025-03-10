Отключат ли в Харькове отопление раньше из-за теплой погоды, ответил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за теплой погоды некоторые горожане беспокоятся об отоплении. Он объяснил, что областной центр перешел на дискретный режим работы котельных.

«Это потепление – временное. По прогнозам, на следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления сейчас нецелесообразно. Однако мы уже перешли на дискретный режим работы котельных — простыми словами, это означает, что днем, когда на улице теплее, мы прикручиваем подачу тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляем», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы. В частности, по состоянию на сегодняшний день удалось уменьшить расход газа на 20%.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году и составил +17,1 градуса. До этого в Региональном центре гидрометеорологии прогнозировали, что средняя месячная температура в марте будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.