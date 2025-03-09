Температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове вчера
Вчера, 8 марта, был очередной температурный рекорд в Харькове, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«В Харькове 8 марта зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +18,6°С. Предыдущий максимум температуры зафиксировали в 2020 году и составил +17,1°С», — рассказали в региональном центре.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 11:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 марта, был очередной температурный рекорд в Харькове, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".