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Температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове вчера

Погода 11:53   09.03.2025
Оксана Якушко
Температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове вчера

Вчера, 8 марта, был очередной температурный рекорд в Харькове, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В Харькове 8 марта зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +18,6°С. Предыдущий максимум температуры зафиксировали в 2020 году и составил +17,1°С», — рассказали в региональном центре.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 11:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 марта, был очередной температурный рекорд в Харькове, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".