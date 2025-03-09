Температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове вчера

Вчера, 8 марта, был очередной температурный рекорд в Харькове, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В Харькове 8 марта зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +18,6°С. Предыдущий максимум температуры зафиксировали в 2020 году и составил +17,1°С», — рассказали в региональном центре.