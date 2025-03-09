Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ТСН, что сотрудничает с Германией по вопросам послевоенного восстановления города.

«Сегодня в Харькове находятся 1,2-1,3 миллиона человек. Но если взять, кто же находится сегодня в Харькове, то у нас есть 206 тысяч официально зарегистрированных вынужденных переселенцев. Это Донецкая, Херсонская, Запорожская области, где оккупированы территории, территории активных боевых действий. И, к сожалению, эти люди оказались без ничего. Документов у них нет, вещей и где жить нет. И на самом деле они нуждаются в нашей заботе, особом внимании государства. Ну конечно и нас, как органов местного самоуправления. И нужно работать с этими людьми, нужно сделать из них харьковчан, потому что они никуда не денутся. На самом же деле они останутся у нас», — отметил Терехов в интервью «TSN.ua».

«Мы делаем все возможное, чтобы они остались в Харькове. Прежде всего, конечно, есть функция государства и есть функция города местных властей. Сегодня мы предоставили очень много возможностей для этих людей, чтобы они жили в общежитиях. Но мы прекрасно понимаем: как только закончится война, как только наступит мир, будут возвращаться студенты. А если будут возвращаться студенты, им нужно тоже где-то жить. И это вызов. Нам нужно решать очень быстро. Надо строить. Но эти дома должны быть так расположены и социализированы, чтобы люди эти не чувствовали себя изолированными. Очень важно, чтобы они интегрировались в наше харьковское общество. И есть некоторые проекты у нас. Главное, здесь будут действительно средства. Деньги, за которые нужно это построить», — рассказал Терехов.

Терехов признал, что своими силами Харьков не сможет отстроить все. Для восстановления нужны 10 миллиардов евро.

«Таких средств нет. Я прогнозирую, что после окончания войны будет очень импульс развития. И Украины в целом, и города нашего. Главное, чтобы был темп. Сделать темп развития, которого никогда не было. Чтобы перезагрузить. Да, война на самом деле принесла очень много горя, крови, слезы, ужасов. Но я уверен, что после войны у нас будет возможность перезагрузки. Такого не было никогда. Возможность совсем по-другому сделать очень многое. Совершенно по-другому развивать город. И нам нужно воспользоваться этой возможностью. Даже ради тех, кто погиб за это, чтобы мы это сделали. Это очень важно», – заявил Терехов.

Нужно построить более 8 тысяч домов. Это несмотря на то, что город многое отстроил. Но пока не хватает средств и человеческого ресурса.

«То, что сегодня в Харькове 160 тысяч жителей без крова, это ужасно. И нам нужно это очень быстро сделать. Что-то сносить, что-то перестраивать. У нас, кстати, есть проект строительства, очень классный проект. Инвесторов нужно привлекать, международные финансовые институты, с которыми мы ведем переговоры. Город будет играть роль локомотива. И для нас это очень важно. И сегодня у нас есть программа, которую мы с Германией развиваем по муниципальному жилью. Потому что у них есть опыт Второй мировой войны. Они прошли это», – рассказал Терехов.

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