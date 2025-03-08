Терехов сообщил про хороший месседж от USAID для Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе реализовывали массу совместных программ с разгромленным Агентством США по международному развитию USAID, и от них есть и хорошие новости.
«Конечно, USAID. Было много программ с ними. Сейчас они остановлены. Есть от них хороший такой месседж, что что-то будет нам допоставлено. А нам это очень важно. Тот проект, который мы с ними претворяем в жизнь, он на будущее», — сообщил Терехов в интервью «TSN.ua».
Мэр Харькова отметил, что город активно сотрудничает с различными международными организациями. И поиск партнеров будут продолжать.
«Я всегда говорил: смотрите, когда говорят: «Они ведь должны». Никто никому не должен. Это была их добрая воля, что они нам оказывали такую помощь. Спасибо. Сейчас они приостановили помощь. Но есть международные фонды, которые находятся в Европе. И мы сегодня сотрудничаем с ними. Замещаем что-то. Да, невозможно (полностью заменить USAID – Ред.), потому что USAID – очень мощная организация, с огромным бюджетом. И заменить их очень непросто, тяжело. Но сделали, что сделали. Будем исходить из тех условий, которые у нас есть. Ничего страшного», — прокомментировал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 18:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе реализовывали массу совместных программ с Агентством США по международному развитию USAID, и от них есть и хорошие новости".