Хаос в USAID: Маск заявил, что организации «пора умереть»

Администрация нового президента США Дональда Трампа и новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE) во главе с миллиардером Маском откровенно «громят» USAID.

Без помощи Агентства США по международному развитию (USAID) остались целые страны и отдельные организации по всему миру. Изначально речь шла о временной приостановке финансирования программ агентства — на время мониторинга. Однако события в США развиваются стремительно — и временное может стать постоянным. Публичную войну USAID объявил соратник и спонсор Трампа — миллиардер Илон Маск.

«Маск в воскресенье продолжил критиковать USAID в своих постах и ​​репостах в своей социальной сети X. Трамп поручил Маску возглавить федеральную комиссию по сокращению расходов с широкими надзорными полномочиями. По данным источников, знакомых с ситуацией, должностные лица DOGE часто посещали штаб-квартиру USAID в Вашингтоне. В воскресенье Маск обвинил USAID в том, что он является «преступной организацией», не предоставив никаких доказательств, и добавил: «Ей пора умереть», — пишет Reuters.

Следом Маск перепостил свою же цитату, распространенную страницей «Tesla Owners Silicon Valley»: «USAID — это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему это должно исчезнуть. Это не подлежит восстановлению».

На оскорбительную риторику Маска можно было бы не обращать внимания, если бы она не сопровождалась реальными действиями в заданном им направлении. Так, в минувшие выходные администрация Дональда Трампа отстранила двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID (директора службы безопасности и его зама) — за то, что они попытались помешать представителям Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Маска получить доступ к закрытым частям здания. В результате сотрудники DOGE попали в те помещения, куда хотели и получили доступ, в том числе, к секретным файлам и личным данным сотрудников USAID. Об этом сообщили источники Reuters.

По информации издания, Мэтт Хопсон, которого администрация Трампа только что назначила руководителем аппарата USAID, ушел в отставку. Источник в Конгрессе сообщил, что отставка последовала за инцидентом с должностными лицами DOGE. Также известно, что почти 30 сотрудников бюро по законодательным и общественным вопросам USAID потеряли доступ к своей электронной почте. А общее число старших сотрудников USAID, которых всего за неделю отстранили от исполнения обязанностей, приблизилось к 100. Происходящее в USAID журналисты характеризуют словом «хаос».

И этот хаос явно санкционирован на самом высшем уровне. В минувшее воскресенье уже сам Трамп заявил, что агентством «руководит кучка радикальных сумасшедших, и мы их выгоняем». «Мы их выгоняем, а потом примем решение», — цитирует издание слова президента США.

В то же время нельзя считать, что судьба USAID решена — и агентство действительно уничтожат. Подобным решениям, которые принимают даже на самом высоком политическом уровне, в США успешно противостоит судебная система. Уже сейчас конгрессмены-демократы заявили, что изменения, которые администрация пытается осуществить в деятельности агентства, скорее всего, нарушают законы США, касающиеся учреждения USAID и его финансирования.

«Два старших помощника демократов в Сенате заявили, что законодатели и сотрудники встречались в воскресенье и снова встретятся в понедельник, чтобы рассмотреть дальнейшие шаги, включая судебные иски. Старшие демократические члены сенатского комитета по иностранным делам, включая его председателя Джин Шахин, в воскресенье направили письмо госсекретарю США Марко Рубио с просьбой объяснить инцидент. Шахин сказала, что она работает над тем, чтобы собрать демократов и республиканцев, чтобы попросить ответов», — пишет Reuters.

Госдепартамент США и USAID пока не ответили на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.