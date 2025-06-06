Дайте Маску телефону Коломойского — Береза

У меня ощущение, что я смотрю римейк украинского фильма, переснятого в США. Все то же, но реквизит и актеры дороже… В воздухе чувствуется то, о чем я говорил раньше и что Украина уже прошла. Дайте Маску телефону Коломойского. Он ему расскажет о перспективах. Игорь Валерьевич знает это как никто другой.