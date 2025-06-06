Дайте Маску телефону Коломойского — Береза
Борислав Береза/Facebook
У меня ощущение, что я смотрю римейк украинского фильма, переснятого в США. Все то же, но реквизит и актеры дороже… В воздухе чувствуется то, о чем я говорил раньше и что Украина уже прошла. Дайте Маску телефону Коломойского. Он ему расскажет о перспективах. Игорь Валерьевич знает это как никто другой.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, коломойский, маск, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:11;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня ощущение, что я смотрю римейк украинского фильма, переснятого в США. Все то же, но реквизит и актеры дороже……".