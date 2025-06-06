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Дайте Маску телефону Коломойского — Береза

Мир 13:11   06.06.2025
Борислав Береза
экс-нардеп
Дайте Маску телефону Коломойского — Береза Борислав Береза/Facebook

У меня ощущение, что я смотрю римейк украинского фильма, переснятого в США. Все то же, но реквизит и актеры дороже… В воздухе чувствуется то, о чем я говорил раньше и что Украина уже прошла. Дайте Маску телефону Коломойского. Он ему расскажет о перспективах. Игорь Валерьевич знает это как никто другой.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня ощущение, что я смотрю римейк украинского фильма, переснятого в США. Все то же, но реквизит и актеры дороже……".