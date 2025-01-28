Синегубов ответил, приостановил ли USAID проекты на Харьковщине (видео)

27 января агентство USAID приостановило финансирование всех программ в Украине, сообщили «Суспільному» в пресс-службе. Ситуацию на Харьковщине прокомментировал глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Проекты USAID реализует ряд программ, в том числе «Говерла» и другие. Они работали и продолжают работать с нашими органами местного самоуправления, с местными громадами, где заключены соответствующие соглашения, подписаны меморандумы. Никакой информации о расторжении этих договоров и меморандумов у нас нет, они не поступали. Но есть информация, что, действительно, приостановлен ряд проектов. Мы еще анализируем это состояние, какие конкретно проекты будут приостановлены потому, что это длительный процесс, реализуемый за несколько лет. Поэтому будем еще смотреть, и тогда уже позже будем понимать последствия», — сказал Синегубов.

Он отметил, что любые объекты важны для Харьковщины.

«Говерла» реализует проекты с органами местного самоуправления по развитию, и там совершенно разные. Это, скажем так, анализ и усовершенствование системы управления органов местного самоуправления от поставки компьютерной техники до ремонтов помещений или создания определенных пространств и т.д. Поэтому, конечно, для нас это важно. Я не скажу, что критическая, но важно, чтобы все эти проекты продолжали финансирование. Потому что это донорское финансирование. И органы местного самоуправления, во-первых, не вкладывают свои средства, а во-вторых, они получают за это ресурс», — объяснил глава ХОВА.