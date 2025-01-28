Синєгубов відповів, чи призупинила USAID проєкти на Харківщині (відео)
27 січня агенція USAID призупинила фінансування усіх програм в Україні, повідомили «Суспільному» в пресслужбі. Ситуацію на Харківщині прокоментував голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Проєкти USAID реалізує низку програм, в тому числі «Говерла», інші. Вони працювали і продовжують працювати з нашими органами місцевого самоврядування, з місцевими громадами, там де укладені відповідні угоди, підписані меморандуми. Жодної інформації щодо розірвання цих угод та меморандумів ми не маємо, вони не надходили. Натомість є інформація, що, так дійсно, призупинено низку проєктів. Ми ще аналізуємо цей стан, які конкретно проєкти будуть призупинені тому, що це довготривалий процес, який реалізується за декілька років. Тому будемо ще дивитися і тоді вже пізніше будемо розуміти наслідки», – сказав Синєгубов.
Він зауважив, що будь-які об’єкти важливі для Харківщини.
««Говерла» реалізує проєкти з органами місцевого самоврядування щодо розбудови, і там абсолютно різні. Це, скажімо так, аналіз і удосконалення системи управління органів місцевого самоврядування від поставки комп’ютерної техніки до ремонтів приміщень, або створення певних просторів тощо. Тому, звичайно, для нас це важливо. Я не скажу, що критично, але важливо, щоб ці всі проєкти продовжували фінансування. Тому що це фінансування донорське. І органи місцевого самоврядування, по-перше, не вкладають своїх коштів, а по-друге ж, вони отримують за це ресурс», – пояснив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: USAID, Олег Синегубов, программа, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 13:03;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 січня агенція USAID призупинила фінансування усіх програм в Україні, повідомили «Суспільному» в пресслужбі. Ситуацію на Харківщині прокоментував голова ХОВА Олег Синєгубов.".