Пауза в атаках Харкова КАБами: Синєгубов розповів про нову тактику ворога
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 28 січня навів подробиці нічного нальоту БпЛА на Харків і пов’язав активізацію “шахедів” та “молний” з обмеженістю ресурсів РФ.
“Харків атакували вночі “шахеди». Ми спостерігали, як і минулої ночі, як і фактично протягом останнього місяця, в повітряному просторі був повітряний бій. Були прильоти по двох районах. Це Київський район, Новобаварський район. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільного підприємства та приватних житлових будинків. Дві людини отримали поранення“, – зазначив Синєгубов.
Коментуючи різку активізацію російських БпЛА в небі над Харківщиною, начальник ХОВА нагадав, що дрони прийшли на зміну попередній напасті – КАБам.
“По-перше, ми бачимо, що у ворога обмежений ресурс. Це правда. І, скажімо так, Курська операція цьому сприяє. Ворог використовує свій основний бойовий ресурс у тому напрямку, на Покровському напрямку Донецької області. Пауза з керованими авіабомбами, яку ми маємо, – це завдяки саме цим операціям, де наші Збройні сили стримують ворога і борються за кожен метр нашої території. По-друге, ворог не залишає нас, і він має використовувати інші способи й тактики. І він перейшов дійсно на “шахеди”. Десь спостерігаємо останній місяць ось таку активність. І “молнии: “молнии-1”, “молнии-2″ – вже вони з’являються більш модифіковані”, — поділився Синєгубов.
Він повідомив, що минулої суботи питання захисту неба Харківщини від нових безпілотних викликів обговорили на нараді з Офісом президента України.
Читайте також: Синєгубов прокоментував “освобождение” РФ Дворічної та ситуацію під Боровою
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молния, кабы, новини Харкова, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пауза в атаках Харкова КАБами: Синєгубов розповів про нову тактику ворога»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 12:41;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 28 січня навів подробиці нічного нальоту БпЛА на Харків і пов’язав активізацію “шахедів” та “молний” з обмеженістю ресурсів РФ".