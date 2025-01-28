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Пауза в атаках Харкова КАБами: Синєгубов розповів про нову тактику ворога

Події 12:41   28.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Пауза в атаках Харкова КАБами: Синєгубов розповів про нову тактику ворога Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 28 січня навів подробиці нічного нальоту БпЛА на Харків і пов’язав активізацію “шахедів” та “молний” з обмеженістю ресурсів РФ.

“Харків атакували вночі “шахеди». Ми спостерігали, як і минулої ночі, як і фактично протягом останнього місяця, в повітряному просторі був повітряний бій. Були прильоти по двох районах. Це Київський район, Новобаварський район. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільного підприємства та приватних житлових будинків. Дві людини отримали поранення“, – зазначив Синєгубов.

Коментуючи різку активізацію російських БпЛА в небі над Харківщиною, начальник ХОВА нагадав, що дрони прийшли на зміну попередній напасті – КАБам.

“По-перше, ми бачимо, що у ворога обмежений ресурс. Це правда. І, скажімо так, Курська операція цьому сприяє. Ворог використовує свій основний бойовий ресурс у тому напрямку, на Покровському напрямку Донецької області. Пауза з керованими авіабомбами, яку ми маємо, – це завдяки саме цим операціям, де наші Збройні сили стримують ворога і борються за кожен метр нашої території. По-друге,   ворог не залишає нас, і  він має використовувати інші способи й тактики. І він перейшов дійсно на “шахеди”. Десь спостерігаємо останній місяць ось таку активність. І “молнии: “молнии-1”, “молнии-2″ – вже вони з’являються більш модифіковані”, — поділився Синєгубов.

Він повідомив, що минулої суботи питання захисту неба Харківщини від нових безпілотних викликів обговорили на нараді з Офісом президента України.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 12:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 28 січня навів подробиці нічного нальоту БпЛА на Харків і пов’язав активізацію “шахедів” та “молний” з обмеженістю ресурсів РФ".