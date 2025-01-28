Пауза в атаках Харькова КАБами: Синегубов рассказал о новой тактике врага
Начальник ХОВА Олег Синегубов 28 января привел подробности ночного налета БпЛА на Харьков и связал активизацию «Шахедов» и «Молний» с ограниченностью ресурсов РФ.
«Харьков атаковали ночью «Шахеды». Мы наблюдали, как и минувшей ночью, как и фактически весь последний месяц, в воздушном пространстве было воздушное сражение. Были «прилеты» по двум районам. Это Киевский, Новобаварский районы. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, гражданского предприятия и частных жилых домов. Два человека получили ранения», — отметил Синегубов.
Комментируя резкую активизацию российских БпЛА в небе над Харьковщиной, начальник ХОВА напомнил, что дроны пришли на смену предыдущей напасти — КАБам.
«Во-первых, мы видим, что у врага ограниченный ресурс. Это правда. И, скажем так, Курская операция этому способствует. Враг использует свой основной боевой ресурс в том направлении, на Покровском направлении Донецкой области. Пауза с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем, — благодаря этим операциям, где наши Вооруженные силы сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории. Во-вторых, враг не оставляет нас, он вынужден использовать другие способы и тактику. И он перешел действительно на «Шахеды». Где-то наблюдаем последний месяц такую активность. И «Молнии»: «Молнии-1», «Молнии-2″ – уже они появляются более модифицированные», — поделился Синегубов.
Он сообщил, что в минувшую субботу вопрос защиты неба Харьковщины от новых беспилотных вызовов обсуждали на совещании с Офисом президента Украины.
Читайте также: Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, кабы, новости Харькова, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пауза в атаках Харькова КАБами: Синегубов рассказал о новой тактике врага»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 12:41;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 28 января привел подробности ночного налета БпЛА на Харьков и связал активизацию «Шахедов» и «Молний» с ограниченностью ресурсов РФ".