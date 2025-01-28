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Пауза в атаках Харькова КАБами: Синегубов рассказал о новой тактике врага

Происшествия 12:41   28.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Пауза в атаках Харькова КАБами: Синегубов рассказал о новой тактике врага Фото: Генштаб ВСУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов 28 января привел подробности ночного налета БпЛА на Харьков и связал активизацию «Шахедов» и «Молний» с ограниченностью ресурсов РФ.

«Харьков атаковали ночью «Шахеды». Мы наблюдали, как и минувшей ночью, как и фактически весь последний месяц, в воздушном пространстве было воздушное сражение. Были «прилеты» по двум районам. Это Киевский, Новобаварский районы. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, гражданского предприятия и частных жилых домов. Два человека получили ранения», — отметил Синегубов.

Комментируя резкую активизацию российских БпЛА в небе над Харьковщиной, начальник ХОВА напомнил, что дроны пришли на смену предыдущей напасти — КАБам.

«Во-первых, мы видим, что у врага ограниченный ресурс. Это правда. И, скажем так, Курская операция этому способствует. Враг использует свой основной боевой ресурс в том направлении, на Покровском направлении Донецкой области. Пауза с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем, — благодаря этим операциям, где наши Вооруженные силы сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории. Во-вторых, враг не оставляет нас, он вынужден использовать другие способы и тактику. И он перешел действительно на «Шахеды». Где-то наблюдаем последний месяц такую ​​активность. И «Молнии»: «Молнии-1», «Молнии-2″ – уже они появляются более модифицированные», — поделился Синегубов.

Он сообщил, что в минувшую субботу вопрос защиты неба Харьковщины от новых беспилотных вызовов обсуждали на совещании с Офисом президента Украины.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 12:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 28 января привел подробности ночного налета БпЛА на Харьков и связал активизацию «Шахедов» и «Молний» с ограниченностью ресурсов РФ".