Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области 28 января.

В частности Синегубов прокомментировал заявления ряда россСМИ о якобы «освобождении» оккупантами поселка Двуречная в Купянском районе.

«Это не первое заявление, оно уже шло в российских СМИ. Это исключительно пропаганда, ничего общего с действительностью у нее нет. Да, на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия. Говорить о том, что он захвачен, никаких оснований нет», — сообщил начальник ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».

Синегубов отметил, что зона ведения активных боевых действий, а соответственно и зона эвакуации на Харьковщине увеличивается.

«Нами была принята на прошлой неделе на заседании Совета обороны дополнительная эвакуация из восьми населенных пунктов. Это пять сел Кондрашевской громады, где мы должны вывезти 155 детей. И 28 детей из трех населенных пунктов Великобурлукской громады. Мы перестраховываемся, потому что есть угроза обстрелов этих населенных пунктов. Поэтому должны заранее прокоммуницировать и вывезти детей с семьями. Если брать Великий Бурлук, то там уже фактически находилось у нас около 60 таких семей, половина уже уехала. Поэтому остается около 28 детей вывезти с семьями», — рассказал он.

Что касается ситуации на Боровском направлении, то начальник ХОВА не склонен характеризовать происходящее там как продвижение врага.

«Я бы не сказал, что это продвижение. Там ведутся активные боевые действия. Наши воины сдерживают врагов и их продвижение. Поэтому Генштаб по поводу успехов врага по тому направлению не сообщает», — пояснил руководитель ХОВА.

На севере области обстановка стабильная, успехов у РФ нет.