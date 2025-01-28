ISW: российские блогеры обвиняют Минобороны РФ во лжи о Боровском направлении
По данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, однако линия фронта в области не изменилась.
Штурмы РФ в районе Волчанска и Липцев оказались безуспешными, отметили аналитики. Как и наступления оккупантов на Купянщине.
«Российские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки; юго-восточнее Купянска близ Песчаного и Степной Новоселовки; и к югу от Купянска возле Глушковки 26 и 27 января», – отметили в ISW.
Также, по данным российских источников, враг продвинулся в Новоегоровке на Боровском направлении, однако в Институте изучения войны не нашли этому подтверждений. Более того, данный населенный пункт стал причиной споров между самими россиянами.
«Российские блогеры продолжали сетовать на ложь российского военного командования о боевых успехах в последнее время на Боровом направлении. 27 января российские блогеры опровергли заявление Министерства обороны (МО) России от 20 января о захвате Новоегоровки российскими войсками, утверждая, что российские войска все еще находятся в 1,5 километрах от населенного пункта и, что некоторое время в этом районе не было движения. Один блогер заявил, что кадры, на которых недавно показаны российские войска в населенном пункте, были фейковыми. Блогеры отметили, что ложные заявления Минобороны России о захватах негативно влияют на текущие российские наступательные операции в этом районе, поскольку российские командиры, считающие, что российские силы захватили населенный пункт, не отдадут приказ нанести удары по населенному пункту, из-за чего у российских войск на земле не будет надлежащей огневой поддержки во время штурма», – передают аналитики.
Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, наступ, наступление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: российские блогеры обвиняют Минобороны РФ во лжи о Боровском направлении»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 09:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, однако линия фронта в области не изменилась.".