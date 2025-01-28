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ISW: российские блогеры обвиняют Минобороны РФ во лжи о Боровском направлении

Украина 09:36   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: российские блогеры обвиняют Минобороны РФ во лжи о Боровском направлении

По данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, однако линия фронта в области не изменилась.

Штурмы РФ в районе Волчанска и Липцев оказались безуспешными, отметили аналитики. Как и наступления оккупантов на Купянщине.

«Российские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки; юго-восточнее Купянска близ Песчаного и Степной Новоселовки; и к югу от Купянска возле Глушковки 26 и 27 января», – отметили в ISW.

Также, по данным российских источников, враг продвинулся в Новоегоровке на Боровском направлении, однако в Институте изучения войны не нашли этому подтверждений. Более того, данный населенный пункт стал причиной споров между самими россиянами.

«Российские блогеры продолжали сетовать на ложь российского военного командования о боевых успехах в последнее время на Боровом направлении. 27 января российские блогеры опровергли заявление Министерства обороны (МО) России от 20 января о захвате Новоегоровки российскими войсками, утверждая, что российские войска все еще находятся в 1,5 километрах от населенного пункта и, что некоторое время в этом районе не было движения. Один блогер заявил, что кадры, на которых недавно показаны российские войска в населенном пункте, были фейковыми. Блогеры отметили, что ложные заявления Минобороны России о захватах негативно влияют на текущие российские наступательные операции в этом районе, поскольку российские командиры, считающие, что российские силы захватили населенный пункт, не отдадут приказ нанести удары по населенному пункту, из-за чего у российских войск на земле не будет надлежащей огневой поддержки во время штурма», – передают аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 09:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, однако линия фронта в области не изменилась.".