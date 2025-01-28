ISW: російські блогери винять Міноборони РФ у брехні про Борівський напрямок

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни продовжили атакувати позиції ЗСУ на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку, проте лінія фронту в області не змінилася.

Штурми РФ у районі Вовчанська та Липців виявилися марними, зазначили аналітики. Як і наступи окупантів на Куп’янщині.

“Російські війська вели наступальні дії на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки; і на південь від Куп’янська біля Глушківки 26 і 27 січня”, – зазначили в ISW.

Також, за даними російських джерел, ворог просунувся в Новоєгорівці на Борівському напрямку, проте в Інституті вивчення війни не знайшли цьому підтверджень. Ба більше: цей населений пункт викликав суперечки між самими росіянами.

“Російські блогери продовжували нарікати на брехню російського військового командування про бойові успіхи останнім часом на Боровому напрямку. 27 січня російські блогери спростували заяву Міністерства оборони (МО) Росії від 20 січня про захоплення Новоєгорівки російськими військами, стверджуючи, що російські війська все ще знаходяться за 1,5 кілометра від населеного пункту і що деякий час у цьому районі не було руху. Один блогер заявив, що кадри, на яких нещодавно показано російські війська в населеному пункті, були фейковими. Блогери відзначили, що неправдиві заяви Міноборони Росії про захоплення негативно впливають на поточні російські наступальні операції в цьому районі, оскільки російські командири, які вважають, що російські сили захопили населений пункт, не віддадуть наказ завдати ударів по населеному пункту, через що російські війська на землі не отримають належну вогневу підтримку під час штурму”, – передають аналітики.