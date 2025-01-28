Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої в Харківській області, а також результати російських штурмів повідомили в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 28 січня.
На Харківському напрямку ворог безуспішно п’ять разів штурмував наші позиції у районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янщині було шість атак окупантів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової“, – уточнили у Генштабі.
Втрати ЗС РФ наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, а також результати російських штурмів повідомили в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 28 січня.".