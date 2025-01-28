Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі

Про бої в Харківській області, а також результати російських штурмів повідомили в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 28 січня.

На Харківському напрямку ворог безуспішно п’ять разів штурмував наші позиції у районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янщині було шість атак окупантів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової“, – уточнили у Генштабі.

Втрати ЗС РФ наразі такі: