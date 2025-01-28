Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі

Україна 08:17   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої в Харківській області, а також результати російських штурмів повідомили в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 28 січня.

На Харківському напрямку ворог безуспішно п’ять разів штурмував наші позиції у районі Вовчанська.

Бої на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом на Куп’янщині було шість атак окупантів.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової“, – уточнили у Генштабі.

Втрати ЗС РФ наразі такі:

Читайте також: Вночі та під ранок у Харкові та області лунали вибухи, є поранені

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області
П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області
28.01.2025, 08:57
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
Пошкоджені дома, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про наслідки ударів
Пошкоджені дома, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про наслідки ударів
28.01.2025, 08:39
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
28.01.2025, 06:00
Пожежа, постраждала дитина: наслідки “прильоту” по Харкову (фото, відео)
Пожежа, постраждала дитина: наслідки “прильоту” по Харкову (фото, відео)
28.01.2025, 07:39
Вночі та під ранок у Харкові та області лунали вибухи, є поранені
Вночі та під ранок у Харкові та області лунали вибухи, є поранені
28.01.2025, 07:12

Новини за темою:

12:17
Драпатий, який організував оборону на Харківщині, очолив ОСУВ «Хортиця»
11:47
ОТУВ “Харків”: ворог вдарив по позиціях ЗСУ 295 разів, результати боїв
08:52
Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої
18:09
Справа генералів, БпЛА замість КАБ: події фронту на Харківщині за тиждень
08:17
Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині

Ви читали новину: «Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, а також результати російських штурмів повідомили в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 28 січня.".