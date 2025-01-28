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Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе

Украина 08:17   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

О боях в Харьковской области, а также результатах российских штурмов сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 28 января.

На Харьковском направлении враг безуспешно пять раз штурмовал наши позиции в районе Волчанска.

Бои на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Тем временем на Купянщине было шесть атак оккупантов.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Потери ВС РФ на данный момент такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в Харьковской области, а также результатах российских штурмов сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 28 января.".