Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
О боях в Харьковской области, а также результатах российских штурмов сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 28 января.
На Харьковском направлении враг безуспешно пять раз штурмовал наши позиции в районе Волчанска.
Тем временем на Купянщине было шесть атак оккупантов.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Потери ВС РФ на данный момент такие:
Читайте также: Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в Харьковской области, а также результатах российских штурмов сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 28 января.".