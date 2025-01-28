Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе

О боях в Харьковской области, а также результатах российских штурмов сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 28 января.

На Харьковском направлении враг безуспешно пять раз штурмовал наши позиции в районе Волчанска.

Тем временем на Купянщине было шесть атак оккупантов.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Потери ВС РФ на данный момент такие: