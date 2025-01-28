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Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые

Происшествия 07:12   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые

Первые взрывы прозвучали в Харькове около 00:35.

По данным мэра Игоря Терехова, россияне обстреляли Новобаварский район – прилетело по гражданскому предприятию. На месте удара возник пожар.

«Работают все соответствующие службы. Данных о пострадавших пока нет», – уточнил городской голова.

Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Харькову «Шахедами».

«Два человека получили острые реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка», – написал Синегубов.

Также, по его информации, прилеты зафиксировали в Киевском районе. Там обошлось без пострадавших. А вот утром россияне начали бить по области. Под ударами оказались Харьковский и Чугуевский район.

«В 04:13 Харьковский р-н, Роганская ТГ. В результате падения БПЛА предварительно типа «Шахед», разрушены частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – отметил начальник ХОВА.

Тем временем в Чугуевском районе в селе Шестаково прилетел БПЛА «Герань-2».

«Горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет», – уточнил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 07:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы прозвучали в Харькове около 00:34.".