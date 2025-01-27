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Смертельное ДТП на Харьковщине: автомобиль врезался в дерево

Происшествия 22:11   27.01.2025
Оксана Якушко
Смертельное ДТП на Харьковщине: автомобиль врезался в дерево

ДТП произошло 27 января около 18:30 на трассе «Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук» у поселка Кочеток, сообщили в Нацполиции.

31-летний водитель автомобиля Renault Express не справился с управлением, выехал за пределы автомагистрали и врезался в дерево.

Мужчина в результате ДТП погиб на месте от полученных травм.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 22:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 27 января около 18:30 на трассе «Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук» у поселка Кочеток, сообщили в Нацполиции.".