Смертельное ДТП на Харьковщине: автомобиль врезался в дерево

ДТП произошло 27 января около 18:30 на трассе «Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук» у поселка Кочеток, сообщили в Нацполиции.

31-летний водитель автомобиля Renault Express не справился с управлением, выехал за пределы автомагистрали и врезался в дерево.

Мужчина в результате ДТП погиб на месте от полученных травм.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП.