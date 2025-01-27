Смертельна ДТП на Харківщині: автівка врізалася у дерево

ДТП сталася 27 січня близько 18:30 на трасі «Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук» біля селища Кочеток, повідомили у Нацполіції.

31-річний водій автомобіля Renault Express не впорався з керуванням, виїхав за межі автомагістралі та врізався у дерево.

Чоловік внаслідок ДТП загинув на місці від отриманих травм.

Зараз слідчі встановлюють обставини ДТП.