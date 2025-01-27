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Смертельна ДТП на Харківщині: автівка врізалася у дерево

Події 22:11   27.01.2025
Оксана Якушко
Смертельна ДТП на Харківщині: автівка врізалася у дерево

ДТП сталася 27 січня близько 18:30 на трасі «Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук» біля селища Кочеток, повідомили у Нацполіції.

31-річний водій автомобіля Renault Express не впорався з керуванням, виїхав за межі автомагістралі та врізався у дерево.

Чоловік внаслідок ДТП загинув на місці від отриманих травм.

Зараз слідчі встановлюють обставини ДТП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 22:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 27 січня близько 18:30 на трасі «Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук» біля селища Кочеток, повідомили у Нацполіції.".