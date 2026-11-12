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Як на Харківщині зросла кількість кіберзлочинів за 5 років

Події 08:15   12.11.2026
Оксана Якушко
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Як на Харківщині зросла кількість кіберзлочинів за 5 років

У шість разів збільшилася кількість зареєстрованих кіберзлочинів на Харківщині за останні 5 років, а повідомлень про них більш ніж у 20 разів, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції Харківської області.

Поліціянти отримали повідомлення про злочини у сфері використання комп’ютерних мереж та електрозв’язку у 2021 році – 58, у 2022 році – 739, у 2023 році – 1000, у 2024 році – 1520, у 2025 році – 1433, у 2026 році – 1348. Після перевірки наявності складу кримінального правопорушення до ЄРДР внесли відомості.

За ст.ст. 361-363 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем – прим. ред.) до ЄРДР внесли кримінальні правопорушення:

у 2021 році – 57, у 2022 році – 59, у 2023 році – 106, у 2024 році – 218, у 2025 році – 73, у 2026 році – 188.

За ст. 190 КК України (кіберзлочин, комп’ютерний злочин) до ЄРДР внесли кримінальні правопорушення:

у 2021 році – 111, у 2022 році – 291, у 2023 році – 2376, у 2024 році – 1985, у 2025 році – 873, у 2026 році – 654.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У шість разів збільшилася кількість зареєстрованих кіберзлочинів на Харківщині за останні 5 років, а повідомлень про них більш ніж у 20 разів, повідомили «Об’єктиву» у Нацполіції.".