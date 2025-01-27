Станцію метро в Харкові відкрили для пасажирів, поїзди йдуть із зупинками
Станцію метро «Захисників України» тимчасово закривали для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба підземки.
Це сталося з технічних причин.
Наразі станцію «Захисників України» відкрили для обслуговування пасажирів.
Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі, із зупинками на цій станції.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, пассажиры, подземка, станция;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 20:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станцію метро «Захисників України» тимчасово закрили для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба підземки.".