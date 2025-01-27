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Станцію метро в Харкові відкрили для пасажирів, поїзди йдуть із зупинками

Транспорт 20:15   27.01.2025
Оксана Якушко
Станцію метро в Харкові відкрили для пасажирів, поїзди йдуть із зупинками

Станцію метро «Захисників України» тимчасово закривали для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба підземки.

Це сталося з технічних причин.

Наразі станцію «Захисників України» відкрили для обслуговування пасажирів.

Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі, із зупинками на цій станції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станцію метро «Захисників України» тимчасово закрили для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба підземки.".